Cronaca

VIDEO - Omicidio Pagliuso, parla la sorella: «Voglio giustizia non vendetta»

Ieri, in una gremita chiesa del Rosario a Lamezia Terme, i funerali dell’avvocato ucciso in un agguato. Rabbia e commozione tra le migliaia di persone presenti. A prendere la parola a fine celebrazione, la sorella Antonella che, tra le altre cose, all’assassino del fratello dice: «Mi hai tolto la parte più importante, ma so che la giustizia farà il suo corso».