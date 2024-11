Nelle immagini di una telecamera di sicurezza si vedono le persone precipitare dopo il cedimento del ballatoio. Alcune di esse risultano ancora in gravi condizioni in ospedale

Sono le 14.47 trascorse da appena qualche minuto quando il balcone in via Murano a Catanzaro cede. Si apre come una botola e le cinque persone presenti in quel momento cadono nel vuoto. Fortunatamente è la tenda parasole di una gioielleria situata al piano sottostante ad attutire la caduta evitando conseguenze ancor peggiori.

Nel video di una telecamera di sicurezza, il momento del crollo e i primi soccorsi prestati dai passanti. Da notare che i feriti vengono spostati nel timore che altri detriti di cemento, rimasti in precario equilibrio, cadano sulle persone già a terra.