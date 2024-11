Avvicendamento al vertice dei vigili del fuoco questa mattina a Catanzaro, dove nella sede del comando regionale è avvenuto un informale passaggio di consegne tra l'ormai ex direttore del corpo regionale, Renato Cardia, e il nuovo dirigente Marco Ghimenti. Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma, Ghimenti subentra a Cardia destinato alla direzione regionale della Puglia.

«So di lasciare una buona organizzazione della direzione regionale con una realtà operativa e ben strutturata sui territori provinciali» ha chiarito l'ex direttore regionale rivolgendo un simbolico saluto al suo successore. «So di lasciare una Calabria e un comando con un forte sensibilità sebbene con un'alta carenza d'organico già portata all'attenzione della direzione centrale. Auspichiamo che in breve tempo i territori più affliti da questa criticità possano intravedere uno spiraglio di luce. Lascio una Calabria - ha continuato ancora Cardia - ricca di affetti e di vigili che, come tutti i vigili d'Italia, non hanno orologio attaccato al polso ma una disponibilità operativa che spesso porta a trascurare le famiglie ed essere in prima fila per aiutare le popolazioni. È con commozione che lascio questa direzione perchè ho toccato con mano la sensibilità del popolo calabrese e so di lasciare al mio successore un bel regalo». Non meno sentite le parole proferite dal nuovo direttore che ha dichiarato la sua stima nei confronti di Cardia e dicendosi pronto a proseguire nel solco da lui tracciato.

Luana Costa