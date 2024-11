«Abbiamo avuto modo nei mesi scorsi di scrivere al presidente del Senato ed a tutti gli organi che si occupano di incolumità pubblica sulla questione del comando provinciale di Catanzaro. Tutti ci hanno rassicurati sul loro interesse verso il corpo nazionale: sulla carta, nei fatti siamo con le pezze al sedere». A parlare in questi termini è Antonio Jiritano, del sindacato autonomo Usb, secondo il quale i mezzi in dotazione al corpo cadono letteralmente a pezzi, al punto che stamane i pompieri si sono rifiutati di farli uscire dal caserma.



«Da mesi, da anni - scrive in una nota - questa organizzazione denuncia, espone e ci mette la faccia; studia e coinvolge eminenze scientifiche; predispone e presenta disegni di legge, piattaforme contrattuali, propone soluzioni per avere un soccorso migliore e condizioni lavorative umane. Le due cose - spiega - soccorso migliore e condizioni lavorative più umane,non viaggiano disgiunte ma sono parallele: se i lavoratori avessero la possibilità di vivere condizioni di lavoro dignitose, avremmo una qualitò del soccorso maggiore. Ma a Catanzaro questi argomenti suola sicurezza dei vigili del fuoco e della gente che bisogna soccorrere non interessa. Il dirigente locale ha altro a cui pensare. Abbiamo partecipato alle attività sulla sicurezza dei bambini e dei cittadini con l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione "come comportarsi in caso di pericolo" realizzata insieme altri Ministeri Ma soprattutto campagne che il Governo vuole sollecitare e coinvolgere il mondo degli adulti sulla necessità di assicurare i bambini ed adulti - sempre e correttamente - a idonei sistemi di ritenuta durante i viaggi in auto, lunghi o brevi che siano e sui pericoli quotidiani a cui si va incontro! La normativa degli ultimi anni ha di molto migliorato il livello di sicurezza, ma a Catanzaro, siamo ancora lontani dall'obiettivo comunitario, basta vedere come sono raffazzonati i mezzi di soccorso. I mezzi con quintali di acqua ed attrezzature con cui portiamo soccorso alla popolazione. Siamo arrivati al punto - denuncia - che in caso di frenata e succede spesso i sedili degli operatori si staccano e l'autista vola fuori dal mezzo. Oggi abbiamo deciso di rifiutarci di uscire con questi mezzi per l'incolumità pubblica. Fino a quanto - conclude - non verranno ristabilite condizioni di lavoro dignitose».