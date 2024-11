Rinviata la partita di domenica prossima che avrebbe dovuto vedere impegnata la Vigor Lamezia contro il Gragnano. A momenti verrà depositato il ricordo al Coni. Tifosi in fibrillazione

Mentre i legali della società sono al lavoro per il nuovo ricorso al Coni, forti delle motivazioni della sentenza d’appello finalmente depositate, il dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio della partita che avrebbe dovuto vedere la Vigor Lamezia domenica prossima impegnata in campo con città di Gragnano.

E’ l’ultima occasione per i bianco verdi di riuscire a rimanere in Lega Pro e respingere la retrocessione in serie D. Mercoledì la Vigor è attesa in campo per la partita contro Città di Scordia e se il ricorso dovesse essere respinto questo sarebbe il primo match di serie d che la vede impegnata in campo.

C’è da dire però che i vertici della squadra sono decisamente impegnati più sul ricorso che su altro e che ad oggi manca una vera definizione sia dello staff tecnico sia della formazione.

Tanta la tensione in città, accompagnata anche da aspettative e speranze. Gli striscioni e i volantini contro la dirigenza continuano a proliferare, ma i tifosi vogliono restare in Lega Pro come diritto acquistato sul campo.