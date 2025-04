Ad essere colpita è stata la rivendita di Calabria Motori. In fiamme gli uffici commerciali e alcuni mezzi in esposizione

Questa notte, intorno alle 2, la squadra dei Vigili del fuoco di Villa San Giovanni è dovuta intervenire per spegnere un grosso incendio che ha distrutto la concessionaria ‘Calabria Motori’ a Villa San Giovanni, nella zona industriale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri che, dopo la messa in sicurezza dei luoghi da parte dei Vigili del Fuoco, hanno iniziato i rilievi. L’evento, dalle prime ricostruzioni, pare essere di natura dolorosa.

Sono state prelevate le immagini della videosorveglianza. L’imprenditore Emanuele Ionà non si trovava sul posto. Notevoli i danni provocati dall’incendio, domato dall’intervento in forze delle squadre dei Vigili del fuoco. Oltre alla struttura aziendale, sono state distrutte alcune autovetture in esposizione all’interno. In questo momento non si esclude nessuna pista compresa quella dell’intimidazione mafiosa.