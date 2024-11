E' in corso la protesta dei precari dei vigili del fuoco contro la carenza di personale. 'Il blocco è permanente' hanno annunciato

E' in corso a Villa San Giovanni la protesta dei precari dei vigili del fuoco che stanno bloccando l'accesso ai traghetti per la Sicilia. La protesta per richiamare l'attenzione sulla carenza di personale che non riesce a far fronte alle numerose emergenze, soprattutto in Estate. "Il blocco annunciato è permanente - hanno dichiarato i manifestanti fino a che non riceveremo risposte serie”. “E’ impossibile – hanno concluso – lavorare in emergenza, specie nella stagione estiva con la grossa carenza d’organico che c’è, in Calabria come nel resto del Paede. L’Italia deve omologarsi agli standard europei che prevedono un vigile del fuoco per ogni mille abitanti e non uno per ogni quindicimila come succede da noi. Il rischio è quello di non poter intervenire in modo tempestivo se succede qualcosa di grave contemporaneamente in più zone”.