Un uomo di 49 anni, catanese, è finito in manette a Villa San Giovanni perché trovato in possesso di oltre 5 kg di cocaina. L'arresto è stato eseguito dai poliziotti del locale Commissariato, impegnati nei routinari controlli ai viaggiatori in transito da e per la Sicilia.

L'uomo si trovava a bordo di un'auto fermata dagli agenti per eseguire i controlli. Il suo atteggiamento nervoso ha subito insospettito gli agenti che all’esito di verifiche più approfondite hanno trovato cinque panetti di cocaina occultati sotto il sedile posteriore del veicolo, per un totale di 5,5 kg di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione e traffico di sostanza stupefacente e condotto presso la Casa Circondariale “San Pietro” di Reggio Calabria. Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione Giudice per le Indagini Preliminari, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del carcere.