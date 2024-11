La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sottoposto a controllo 40 ditte della zona, su cinquanta posizioni lavorative verificate, trenta sono risultate irregolari

Reggio Calabria - Gli uomini della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nell'ambito dei controlli in materia di impiego di manodopera irregolare hanno sottoposto a controllo 40 ditte nella zona di Villa San Giovanni tra ambulanti, operatori del settore edile, panificatori e ristoratori. In particolare sono state verificate 50 posizioni lavorative, 30 delle quali sono risultate irregolari in quanto i lavoratori sono stati assunti o impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro all'ente previdenziale. L'attività di servizio ha consentito di constatare violazioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale e di irrogare le maxi sanzioni previste dalla normativa vigente per l'impiego di lavoratori in nero, per oltre 120mila euro complessivi, se pagate in misura ridotta. La normativa vigente prevede infatti, per ogni lavoratore non assunto regolarmente, la sanzione da 1.950,00 a 15.600,00 euro, maggiorata di 195 euro per ogni giornata lavorativa prestata in maniera irregolare.