Rinvenuti nei bagagli di due giovani 30 kg di hashish. Arrestati D.G. di anni 33 e D.R. di anni 26, entrambi di Palermo

Sono stati sequestrati 30 Kg di hashish e su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sono stati arrestati due soggetti, D.G. di anni 33 e D.R. di anni 26, entrambi di Palermo.



I militari della Tenenza di Villa San Giovanni, unitamente ai colleghi specializzati del servizio cinofili di Reggio Calabria, hanno ispezionato accuratamente i passeggeri ed il vano bagagli di un bus di linea proveniente da Roma e diretto in Sicilia. Le successive perquisizioni hanno consentito di trovare, anche se abilmente occultati, 30 kg di “hashish” nei bagagli dei due giovani. Lo stupefacente è sottoposto a sequestro mentre i due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.