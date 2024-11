L’uomo, che era diretto in Sicilia a bordo del proprio crossover, è stato fermato poco prima di salire a bordo del traghetto che lo avrebbe condotto sull'Isola. Sul mercato lo stupefacente avrebbe fruttato circa 400 mila euro

I finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno arrestato in flagranza di reato, a Villa San Giovanni, un trentatreenne di Vibo Valentia per traffico di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che era diretto in Sicilia a bordo del proprio crossover Suv, è stato sottoposto a un ordinario controllo di polizia, nel corso del quale ha fornito risposte contraddittorie in ordine al motivo del traghettamento e dimostrato segni di nervosismo. Pertanto, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, con l’ausilio delle unità cinofile della Compagnia pronto impiego di Reggio Calabria, è stata perquisita l’autovettura ed è stato scoperto un doppiofondo ricavato nel vano dell’autoradio, in cui erano occultati cinque panetti di cocaina dal peso complessivo di circa 6 chilogrammi.

All’esito delle operazioni, la droga e l’autovettura utilizzata per il traffico illecito sono stati sequestrati; l’uomo, indagato allo stato per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e fatte salve le necessarie conferme nel prosieguo delle indagini preliminari, è stato arrestato e condotto nella Casa Circondariale “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo stupefacente, qualora venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alla criminalità circa 400.000 euro.