Nel tragico sinistro a perdere la vita un 46enne di Trebisacce. Traffico bloccato in entrambe le direzioni

G r a v e i n c i d e n t e s t r a d a l e l u n g o l a s t a t a l e j o n i c a n e l t r a t t o c o m p r e s o t r a i c o m u n i d i C a s s a n o e V i l l a p i a n a . S e c o n d o l e p r i m e f r a m m e n t a r i e n o t i z i e c o i n v o l t e u n ' a u t o e u n a u t o a r t i c o l a t o . A p e r d e r e l a v i t a V i n c e n z o G a t t o , 4 6 a n n i , d i T r e b i s a c c e . S u l p o s t o g l i a g e n t i d e l l a p o l i z i a s t r a d a l e , i v i g i l i d e l f u o c o , i s a n i t a r i d e l 1 1 8 e i l p e r s o n a l e A n a s . I l t r a f f i c o è b l o c c a t o i n e n t r a m b e l e d i r e z i o n i e d è s t a t o d e v i a t o s u l v e c c h i o t r a c c i a t o .