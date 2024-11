I carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto una 47enne di Cassano all’Ionio ma residente a Villapiana per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina. I militari della stazione di Villapiana hanno perquisito l'abitazione della donna e hanno trovato, nascosto fra i vestiti, un vasetto di vetro con all’interno due involucri termo-sigillati contenenti eroina.

Inoltre, sempre nello stesso luogo, sono stati scoperti due bilancini di precisone perfettamente funzionanti e utilizzati verosimilmente per la pesatura della sostanza stupefacente al momento della divisione in dosi. Il materiale è stato sequestrato. La droga, dopo le analisi, è risultata essere eroina pura, per un peso complessivo di circa 5 grammi.

La donna identificata in V.M., con precedenti specifici, veniva, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, arrestata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.