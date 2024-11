Dovranno comparire il 3 luglio 2023 dinnanzi al Tribunale di Catanzaro i 68 indagati nell'ambito dell'inchiesta istruita dalla Procura di Catanzaro contro i presunti abusi demaniali perpetrati a Caminia di Stalettì in provincia di Catanzaro. La Procura ha infatti citato a giudizio tutti gli indagati che dovranno rispondere a vario titolo dei reati di occupazione abusiva di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata.

Tra i reati contestati anche quello di avere occupato una superficie demaniale marittima sottoposta a vincolo paesaggistico realizzando immobili in muratura senza avere alcuna concessione e in questo modo traendone profitto. Nel lungo elenco degli indagati risultano i proprietari degli immobili residenti in diversi comuni della Calabria, ma anche fuori regione. Sarebbero stati loro a violare, come contestato dalla Procura, anche la proprietà privata invadendo i terreni con le costruzioni abusive che per anni hanno permesso di trascorrere vacanze di fronte al mare.

Gli indagati

Claudio Aloisi Francesco Aloisi Pasqualini Aloisi Barbara Aversa Carmela Aversa Fiorina Aversa Marisa Aversa Salvatore Aversa Antonietta Calabretta Giuseppe Calabretta Giuseppina Calabretta Antonia Camastra Maria Carello Anna Elvira Casalenuovo Giuseppina Casalenuovo Gregorio Casalenuovo Mario Casalenuovo Rosario Casalenuovo Splendora Casalenuovo Gregorina Cortese Serafina D’Ambrogio Anna Destito Gesa Destito Rosario Destito Ottavia Doria Annamaria Fortunati Antonietta Frangipane Gilda Frangipane Guido Frangipane Maria Rita Angiolina Frangipane Nicola Frangipane Carmine Antonio Froio Caterina Gentile Serafina Giardino Daniele Gori Mariannina Grande Angela Laura Grillone Maria Grillone Cecilia Guzzetti Santina Iamello Paolo Lamonica Rosetta Laugelli Gregorio Mantella Attilio Miele Angelo Gabriele Mirarchi Anna Maria Grazia Mirarchi Salvatore Mirarchi Vera Morabito Rosario Mungo Italia Pedata Giovanni Pellegrino Maria Angelis Rachetta Antonio Ranieri Raffaelina Ranieri Antonio Riccelli Maria Richetta Rossella Rijillo Giuseppina Rejillo Francesco Romeo Maria Carmela Sica Antonia Tinello Antonio Vatrella Irene Vatrella Gloria Vigorita Emanuela Voci Giovanna Voci Gregorio Giuseppe Voci Ettore Zaccone

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Danilo Iannello, Antonio Larussa, Francesco Iacopino