Nel comune della provincia pitagorica è stato centrato un 8 “Oro”. Il jackpot è stato raccolto in un punto vendita di via Roma nel cuore del paese

Esulta la Calabria con il 10eLotto. Nel concorso di sabato 25 ottobre 2025, come riporta Agipronews, la fortuna ha fatto tappa a Cutro, in provincia di Crotone, dove è stato centrato un 8 “Oro” da 30mila euro. La vincita è stata realizzata in un punto vendita di via Roma, nel cuore del paese, e ha portato una ventata di entusiasmo in un territorio che non di rado festeggia colpi fortunati legati ai giochi numerici a quota fissa.

Il concorso del weekend ha confermato ancora una volta la popolarità del 10eLotto, che continua a premiare da Nord a Sud: complessivamente, nella sola estrazione di sabato, sono stati distribuiti premi per oltre 11,7 milioni di euro in tutta Italia.

Da inizio anno, il totale delle vincite ha ormai superato i 3,2 miliardi di euro, a testimonianza del grande seguito di un gioco che ogni settimana coinvolge milioni di appassionati.