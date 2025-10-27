Esulta la Calabria con il 10eLotto. Nel concorso di sabato 25 ottobre 2025, come riporta Agipronews, la fortuna ha fatto tappa a Cutro, in provincia di Crotone, dove è stato centrato un 8 “Oro” da 30mila euro. La vincita è stata realizzata in un punto vendita di via Roma, nel cuore del paese, e ha portato una ventata di entusiasmo in un territorio che non di rado festeggia colpi fortunati legati ai giochi numerici a quota fissa.

Il concorso del weekend ha confermato ancora una volta la popolarità del 10eLotto, che continua a premiare da Nord a Sud: complessivamente, nella sola estrazione di sabato, sono stati distribuiti premi per oltre 11,7 milioni di euro in tutta Italia.

Da inizio anno, il totale delle vincite ha ormai superato i 3,2 miliardi di euro, a testimonianza del grande seguito di un gioco che ogni settimana coinvolge milioni di appassionati.