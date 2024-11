Andava a funghi nel Parco del Pollino violando quelle che sono le normative che regolano in questo momento lo spostamento. Per tale motivo i militari della stazione Parco di Civita hanno sanzionato un uomo residente a Cassano Jonio fermato per un controllo nei giorni scorsi in località “Masello” del comune albanese. L’uomo aveva raccolto oltre 11 chili di funghi commestibili (Tricholoma Georgii, o Prugnolo) all’interno di una busta e di un secchio.

Oltre alle modalità vietata di raccolta all’interno di contenitori di plastica il quantitativo supera il massimo consentito dalla legge regionale. L’uomo era in possesso inoltre di un tesserino per la raccolta funghi scaduto e si era recato fuori dal comune di residenza senza un valido motivo per necessità o urgenza che ne potesse giustificare lo spostamento come previsto dall’entrata in vigore del Dpcm.

Pertanto si è elevata sanzione amministrativa per circa 700 euro e ai sensi delle disposizioni del Presidente della Regione, stante il pericolo di potenziale esposizione al contagio, l’uomo è stato diffidato a recarsi presso il domicilio dichiarato e permanervi - senza mai uscire - in attesa di comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente e comunque per non meno di 14 giorni.