Contatti ossessivi via telefono e social nonostante la misura cautelare. I Carabinieri lo arrestano su ordine della Procura: ora è ai domiciliari in attesa di processo

Nonostante fosse già stato sottoposto a un provvedimento restrittivo che gli imponeva il divieto di avvicinamento all’ex compagna, un uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Polistena per atti persecutori.

L’uomo, ignorando le disposizioni del giudice, ha continuato a contattare insistentemente la donna sia telefonicamente che attraverso i social network, creando un clima di costante paura e ansia. Le molestie, che si sono protratte per settimane, hanno spinto la vittima a rivolgersi nuovamente alle forze dell’ordine, già a conoscenza della situazione pregressa.

Esaminate le nuove prove raccolte dai Carabinieri della Stazione locale, il Procuratore della Procura della Repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti, e il Sostituto Procuratore Letterio De Domenico hanno chiesto ed ottenuto dal giudice del dibattimento un provvedimento maggiormente afflittivo. L’arrestato è stato quindi arrestato e dovrà affrontare il giudizio ristretto agli arresti domiciliari.

Il procedimento è attualmente pendente nella fase dibattimentale e l’effettiva

responsabilità della persona arrestata, attesa la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a suo carico, sarà vagliata nel corso del processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona imputata.

La vicenda riaccende l’attenzione sull’importanza di contrastare con fermezza ogni forma di violenza e persecuzione nei confronti delle donne, anche quando si manifesta attraverso strumenti digitali. I Carabinieri pertanto rinnovano un accorato appello a tutte le vittime di minacce, molestie o comportamenti ossessivi: non restate in silenzio. Ogni segnalazione può fare la differenza, può salvare una vita. Denunciare è un atto di coraggio e il primo passo per tornare a vivere liberi dalla paura. Le forze dell’ordine sono al vostro fianco, sempre.