Il titolare di una ditta boschiva e tre operai sono stati fermati e multati dai carabinieri forestali di Montalto. Secondo le disposizioni della Regione Calabria, inoltre, dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni

Il titolare di una ditta boschiva è stato fermato dai carabinieri forestali di Montalto nel comune di San Vincenzo la Costa, all’altezza della località “Battista”, e sanzionato per violazione delle misure adottate dal Governo per far fronte all’emergenza coronavirus.

L’uomo si trovava insieme a tre operai a bordo di due autocarri. Trasportavano legna da poco prelevata in un bosco, ignorando così le disposizioni di sospensione delle lavorazioni boschive e pertanto senza alcun comprovato motivo che ne giustificasse il relativo spostamento. I quattro dunque sono stati raggiunti da sanzione amministrativa pecuniaria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni del Presidente della Regione, stante il pericolo di potenziale esposizione al contagio, sono stati diffidati a recarsi immediatamente presso il domicilio dichiarato e permanervi - senza mai uscire - in attesa di comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente e comunque per non meno di 14 giorni.