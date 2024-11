L’uomo, un 49enne del luogo, dovrà scontare 2 anni di reclusione. I fatti contestati si riferiscono al 2007 e al 2009. Altro arresto a Varapodio: in manette un 35 enne

I Carabinieri della Tenenza di Rosarno, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi – Ufficio Esecuzioni Penali, hanno rintracciato e arrestato Giuseppe Orfanò, di 49 anni, rosarnese, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo dovrà scontare la pena di anni 2 di reclusione per reati inerenti l’osservanza delle prescrizioni derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, fatti commessi in Gioia Tauro dall’anno 2007 all’anno 2009.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.

Nella stessa giornata i Carabinieri della Stazione di Varapodio, sempre nel Reggino, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi – Ufficio Esecuzioni Penali, hanno arrestato Pietro Gerce, 35 anni, anch’egli noto alle forze dell’ordine.

L’uomo dovrà espiare, per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, una pena di mesi 6 di reclusione in regime di detenzione domiciliare.