É accaduto a Stalettì, in località Pietragrande. L'irruzione delle Forze dell'ordine mentre nel locale era in corso un dj set con le persone presenti assembrate e prive dei dispositivi di protezione delle vie aeree

Agenti della questura di Catanzaro, con l’ausilio di militari della stazione Carabinieri di Gasperina, sono intervenuti presso una nota discoteca ubicata nel Comune di Stalettì (Cz), in località Pietragrande, mentre era in corso una serata musicale con DJ set, a cui partecipavano numerose persone, alcune delle quali intente a ballare.

Considerato che l’attività da ballo è attualmente vietata e che in diverse zone del locale è stata riscontrata una considerevole presenza di avventori assembrati e privi dei dispositivi di protezione delle vie aeree, in spregio delle misure anti Covid, gli agenti hanno interrotto l’attività, contestando al titolare del locale la sanzione amministrativa pecuniaria prevista e la contestuale applicazione della sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’esercizio per la duratadi 5 giorni.