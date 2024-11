Prima la rissa, poi l'arresto. Sono tre i giovani fermati nella tarda serata di ieri dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro intervenuti in piazza Dogana nel quartiere Lido. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Catanzaro in ausilio.

Due delle tre persone coinvolte nella rissa hanno rifiutato le cure mediche nel pronto soccorso mentre uno è stato dimesso con una prognosi di giorni 15 per trauma massiccio facciale con ferita lacero contusa e contusioni multiple. Uno dei tre con un calcio danneggiava l’autovettura di servizio della Squadra Volanti della Polizia di Stato e un altro danneggiava un veicolo in sosta con un cartello stradale. Tutti e tre venivano tratti in arresto per il reato di rissa, lesioni e danneggiamento aggravato a disposizione dell’autorità giudiziaria.