Sono ore di apprensione quelle che sta vivendo la città di Belvedere Marittimo per le sorti di un uomo, S. P., 45 anni, vittima di una violenta aggressione. I fatti si sono consumati ieri pomeriggio a Cirella, frazione di Diamante, mentre gli abitanti della città dei murales erano uniti in preghiera per la messa di insediamento del nuovo parroco, Franco Liporace.

I fatti

Stando a quanto riporta la stampa locale, la drammatica vicenda si sarebbe consumata in pochi minuti. L'uomo, che ora si trova ricoverato in condizioni serie all'ospedale Annunziata di Cosenza, si trovava in compagnia del fratello, quando a un tratto sarebbe scoppiata una violenta rissa in strada con tanto di calci e pugni. Successivamente, secondo una prima testimonianza, l'aggressore, che non sarebbe stato solo, avrebbe tentato anche di investire con l'auto uno dei due fratelli, già pesantemente provati dalle percosse ricevute.

La lite forse per un parcheggio

Al momento non vi è certezza sulle cause della lite, anche se da quanto si apprende da alcune testimonianze l'alterco potrebbe essere nato per un parcheggio. Sul fatto indagano adesso i carabinieri della Compagnia di Scalea. Gli uomini del capitano D'Angelo cercheranno di risalire anche agli autori del gesto, di cui al momento non si conosce l'identità.