I carabinieri di Rende stanno indagando su una presunta violenta sessuale subita da una ventenne originaria di Crotone. Un uomo l’avrebbe prima palpeggiata per poi abusare di lei in un parco di Rende la notte precedente: è questo che avrebbe raccontato la giovane ai militari. Dopo la denuncia, la ragazza si è fatta visitare all’ospedale di Cosenza dove però i medici non avrebbero riscontrato alcuna evidenza della violenza subita.