Paura a Rende in Via Verdi a Commenda per un violento tamponamento, per fortuna senza conseguenze per le persone. Per cause in corso di accertamento una Peugeot a bordo della quale viaggiavano due persone, ha urtato contro una Cinquecento che si accingeva ad immettersi in una traversa. Nell'impatto i due veicoli hanno riportato notevoli danni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia provinciale che, per precauzione, hanno anche provveduto a scortare i tre persone coinvolte nell'incidente, al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. dove sono stati riscontrati traumi di lieve entità. Gli esami tossicologici hanno dato esito negativo. L'episodio si è verificato poco dopo le 2,30 nella notte tra l'8 e il 9 marzo.

