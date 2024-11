Per cause in corso di accertamento una Ford, dopo lo scontro con una Panda, si è capovolta. Sul posto sanitari del 118 e forze dell’ordine

Drammatico impatto a Rende, tra due veicoli, in contrada Santa Rosa, in prossimità di un distributore di carburante. Per cause in corso di accertamento una Ford, dopo un violento scontro con una Panda, si è capovolta. Tre persone sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia municipale. Presenti anche per la pulizia del piano viabile la ditta Deam Sud.