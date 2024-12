Grave incidente ieri sera a Campora San Giovanni, frazione di Amantea. Tre i feriti in un scontro avvenuto intorno alle 22. Lo scontro, avvenuto nei pressi del bivio per Campora, ha coinvolto due vetture e ha richiesto l’intervento delle autorità locali e dei Vigili del Fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, una Peugeot, che viaggiava in direzione nord da Falerna, è entrata in collisione con una Volkswagen Golf grigia, guidata da una coppia di Nocera Terinese, che procedeva verso sud. L’impatto è stato violento e ha causato lo sbandamento di entrambe le auto.

La dinamica

A seguito della collisione iniziale, la Peugeot ha perso una ruota anteriore e ha continuato a scivolare fino all’incrocio. La sua corsa è terminata con un impatto contro un albero sul lato mare, seguito da un’ulteriore collisione contro lo spartitraffico, per poi arrestarsi su una rampa a pochi metri dalle abitazioni circostanti.

I tre occupanti delle auto sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Lamezia Terme. La coppia a bordo della Golf ha riportato ferite lievi e non è in condizioni preoccupanti. Più grave, invece, è risultata la situazione del conducente della Peugeot, rimasto intrappolato tra le lamiere dopo l’incidente a Campora San Giovanni. L’uomo è stato liberato dai Vigili del Fuoco e ha riportato contusioni multiple, ma è stato dichiarato fuori pericolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione di Amantea e la Polizia Municipale per gestire la viabilità e raccogliere i rilievi necessari per chiarire le cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti di Campora San Giovanni, sottolineando ancora una volta la pericolosità di alcuni tratti stradali della zona. Un gruppo di residenti si è riversato sul luogo del sinistro per capire cosa fosse successo e se le conseguenze fossero più gravi.