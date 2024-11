Un incendio scoppiato questa mattina lungo le sponde del torrente Grizzo a Montepaone nel Catanzarese ha tenuto impegnati per diverse ore i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato. Le fiamme hanno interessato arbusti e macchia mediterranea ma con il vento si sono propagate velocemente nelle vicinanze del centro abitato. Nel rogo è andato completamente distrutto un capanno, con una struttura in legno e lamierato, situato in una proprietà in evidente stato di abbandono. Fortunatamente non si registrano feriti.

l.c.