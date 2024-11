È stata rinviata per legittimo impedimento dei difensori l'udienza in programma questa mattina davanti al Gup del Tribunale di Catanzaro chiamato a pronunciarsi sulle accuse mosse dalla Procura nei confronti degli avvocati Antonio Larussa e Tullia Pallone. I due professionisti del foro di Lamezia Terme sono finiti nell'indagine aperta sulla morte del noto penalista lametino Francesco Pagliuso. Antonio Larussa è accusato di violenza privata e favoreggiamento, reato quest'ultimo contestato anche a Tullia Pallone. I due indagati sono difesi dagli avvocati Gambardella e Spinelli del Foro di Lamezia Terme. Anche in questo procedimento è stata annunciata la costituzione parte civile dei familiari della vittima.