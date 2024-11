L'uomo, Nicola Cappellano, era stato condannato a otto anni per riduzione in schiavitù e violenza sessuale di gruppo. Oggi la Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio.

Annullata con rinvio la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Catanzaro per Nicola Cappellano, che si trova oggi nella casa circondariale di Vibo Valentia, dopo la condanna a otto anni per riduzione in schiavitù e violenza sessuale. A comunicarlo il legale dell'uomo, Antonio Ludovico, secondo cui sarebbero stati annullati i tre capi d'imputazione più pesanti, e per questo andrebbe rivalutata la pena. Una vittoria scontata per l'avvocato, secondo cui era carente "l'impianto logico argomentativo della motivazione posta a fondamento di una sentenza di condanna così pesante. Sicuramente la grandissima eco mediatica della vicenda non ha giovato".