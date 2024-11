Gli agenti lo hanno individuato la scorsa notte durante un controllo effettuato sui passeggeri, lungo la tratta Torino - Reggio Calabria

La polizia ferroviaria di Cosenza ha arrestato, all'alba di oggi, Giuseppe Zucco, 59 anni, di Delianuova, nel Reggino, destinatario di un provvedimento di cattura. L'uomo e' stato condannato in via definitiva alla pena di 16 anni e 5 mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un minore. Gli agenti lo hanno individuato la scorsa notte durante un controllo effettuato sui passeggeri. Zucco era a bordo di un treno intercity, lungo la tratta Torino - Reggio Calabria. (Agi)