La Diocesi precisa: «Ribadiamo la nostra disponibilità alla collaborazione con le istituzioni per la tutela e la difesa dei minori»

«Siamo costernati e indignati per la vicenda che ha riguardato un insegnante di religione di una scuola della nostra città. La Chiesa di Lamezia è vicina e si stringe alle vittime e alle famiglie, esprimendo piena fiducia nella magistratura e nelle istituzioni preposte». E’ quanto scritto in un comunicato della Diocesi all’indomani dell’arresto del maestro di religione di 64 anni che avrebbe abusato nella scuola della Gizzeria Lido delle sue piccole alunne.



«Le direttive di Papa Francesco per la tutela dei minori sono un imperativo categorico che guida il nostro impegno. Come Chiesa – si chiude la nota - ribadiamo la nostra disponibilità alla collaborazione con le istituzioni per la tutela e la difesa dei minori».

