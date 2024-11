Non vi sarà alcuna interdizione dai pubblici uffici per Salvatore Tarantino, ufficiale della polizia municipale, e per Giuseppe Antonio Salerno, comandante dei vigili urbani catanzaresi, entrambi finiti in un'inchiesta aperta dalla Procura di Catanzaro su presunte violenze sessuali perpetrate ai danni di una vigilessa. Il Gip del Tribunale, Francesca Pizii, ha infatti rigettato la richiesta d'interdizione per due anni dai pubblici uffici avanzata nei confronti dell'agente e del comandante della Polizia municipale catanzarese. In particolare, Salvatore Tarantino è accusato di violenza sessuale nei confronti di una collega mentre Giuseppe Antonio Salerno di reati che vanno dalla corruzione al falso. Accolte, dunque, le richieste dei legali degli imputati Antonio Lomonaco e Carlo Petitto.

Luana Costa

LEGGI ANCHE:

Violenza sessuale su una vigilessa, chiesta la sospensione per un agente