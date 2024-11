L’istituto Demoskopika fornisce i dati sulla violenza delle donne in Calabria. Irrisorie le denunce alle Forze dell’ordine e contro gli orchi prevale la linea dura.

Donne stuprate spesso all’interno delle loro mura domestiche, troppe volte incapaci di rompere il silenzio per denunciare chi le ha violate. In Calabria sono 480 gli episodi di violenza sessuale contro le donne, numeri che cambiano radicalmente se come valore di riferimento si prende in considerazione la residenza di 100mila donne in un determinato territorio. In questo caso gli abusi carnali contro il gentile sesso si riducono a 57.

Il drammatico primato della regione con il più alto numero di episodi di violenza sessuale continua a detenerlo la Lombardia con ben 2.935 casi pari al 17,5% dell’intero dato italiano. Un fenomeno che ha comunque subìto una inflessione dal 2014 al 2014, sebbene si tratti di dati relativi, che non tengono conto delle violenze psicologiche e fisiche in una realtà dove anche in questo settore si vive ancora di sommerso. Continuano ad essere irrisorie le denunce alle Forze dell’ordine, soprattutto in Calabria.

Secondo quanto rilevato dai ricercatori dell’Istituto Demoskopika sono gli under 18 complessivamente le vittime di violenze sessuali e contro gli orchi prevale la linea dura. Il 12% è favorevole all’introduzione della castrazione chimica per gli stupratori. Il 24 per cento chiede pene più severe per gli autori dei reati di violenza sessuale, il 9 per centro l’istituzione di un corpo di polizia dedicato alla sicurezza delle donne.