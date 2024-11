La donna stanca dei soprusi ha presentato denuncia dando il via alle indagini. L'uomo è stato fermato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata

Violenze fisiche e anche sessuali ai danni della sua convivente. I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato un 61enne di Cosenza per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. In particolare, i militari della stazione di Castrolibero hanno accertato che l’indagato avesse posto in essere, in danno dell’allora donna convivente, minacce, violenze, fisiche e sessuali, determinando uno stato di sofferenze, prostrazione e disagio incompatibili con le sue normali condizioni di vita.

L’attività di indagine – coordinata dal tenente colonnello Antonio Quarta - è scaturita dalla denuncia della vittima ai carabinieri di Castrolibero, che si sono immediatamente attivati, riferendo alla Procura di Cosenza gli esiti degli accertamenti svolti. Il gip del Tribunale di Cosenza ha disposto il carcere per i delitti di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata e il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.