Alcuni membri del Governo e rappresentanti politici hanno scelto di usare i Twitter e Facebook per esprimere la loro vicinanza al popolo calabrese

Alcuni rappresentanti dello Stato hanno scelto di mandare messaggi di cordoglio e solidarietà, e di farlo tramite i social network.

"Un caro saluto va a tutti i cittadini calabresi e alle famiglie delle vittime di questa sciagura, Spero che molto presto si possa evitare di morire per la pioggia, dovremo fare tanti investimenti che si dovevano fare tanti anni fa: cercheremo di recuperare 15 anni di ritardo in qualche anno. Ho sentito il presidente Conte che sta seguendo la vicenda, siamo tutti vicini alla Calabria e alle amministrazioni locali". Così il vicepremier Luigi Di Maio in un video postato su Fb.

"Una donna e suo figlio hanno perso la vita, l'altro bambino ancora disperso. Sono vicina al dolore di questa famiglia e a tutte le persone colpite dal violento nubifragio Calabria". Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputato di Leu.

Anche Giorgia Meloni dedica un post su twitter alla tragedia. "A nome mio e di Fratelli d'Italia siamo vicini alla famiglia della mamma e di suo figlio rimasti vittime del nubifragio a Lamezia Terme. Una preghiera per loro".