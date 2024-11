Presi d'assalto nel primo giorno di riapertura i due punti vendita dell'area urbana cosentina. Tra Zumpano e Rende auto incolonnate per ore con disagi alla circolazione

Il desiderio dei cosentini di tornare alla normalità passa anche attraverso la scelta di mettersi in coda in auto per tornare ad assaporare i prodotti del Mc Donald, dopo circa due mesi di astinenza.

Caos nei pressi dello svincolo autostradale

Ai due Mc Drive dell’area urbana con servizio di asporto, quello di Zumpano e quello di Rende, entrambi hanno riaperto quest’oggi, le code superano i due chilometri. Particolarmente caotica la situazione nella città del Campagnano, poiché il fast food è ubicato in una zona nevralgica, tra lo svincolo autostradale di Cosenza Nord e l’innesto con la statale 107 verso Paola.

Disagi anche a Zumpano

Ma anche presso l’altro esercizio commerciale ci sono notevoli disagi soprattutto per gli automobilisti diretti verso gli abitati di Castiglione e San Pietro in Guarano, rimasti loro malgrado imbottigliati nel traffico senza neppure avere la voglia del panino. I tempi di attesa già a partire dalle 19 hanno superato l’ora.

Alle 22 la chiusura

Entrambi gli esercizi chiudono i battenti alle 22 lasciando parecchi a bocca asciutta.