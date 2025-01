Caos tra i passeggeri. Cancellato invece il diretto per il Torino che sarebbe dovuto partire con lo stesso aereo

Una vera e propria odissea per i passeggeri del volo Ryanair FR8592, partito da Bologna alle 16:40 e inizialmente previsto in arrivo a Reggio Calabria alle 18:00. Le condizioni meteorologiche avverse hanno trasformato quello che doveva essere un volo regolare in un viaggio tormentato.

Dopo due tentativi di atterraggio falliti all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, l’aereo è stato dirottato verso lo scalo di Lamezia Terme. Anche qui, però, le condizioni non hanno permesso l’atterraggio in sicurezza. La destinazione finale è stata quindi l’aeroporto di Brindisi, dove il velivolo è riuscito ad atterrare solo alle 19:30, ben oltre l’orario previsto.

Non si sono salvati dai disagi nemmeno i passeggeri del volo per Torino, che sarebbe dovuto partire dallo scalo reggino alle 18:35 utilizzando lo stesso aeromobile. Dopo ore di attesa, il volo è stato ufficialmente cancellato, lasciando decine di viaggiatori a terra.

Il forte vento e il maltempo continuano a mettere a dura prova il sistema aeroportuale reggino, mentre i passeggeri affrontano lunghe attese, deviazioni e cancellazioni. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e di consultare costantemente gli aggiornamenti delle compagnie aeree.