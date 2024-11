La società con sede a Bolzano si è aggiudicata il bando dell'Enac per l'affidamento in esclusiva del servizio per i prossimi tre anni. Ecco orari e costi dei biglietti

Sarà la compagnia aerea Sky Alps a garantire nei prossimi tre anni il collegamento giornaliero Crotone-Roma andata e ritorno. La società con sede a Bolzano si è aggiudicata il bando dell'Enac per l'affidamento in esclusiva, in regime di oneri di servizio pubblico, del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta tra la città calabrese e l'aeroporto di Fiumicino. Lo ha reso noto la Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi.

Sky Alps gestirà il collegamento giornaliero dal prossimo 2 ottobre con un aeromobile da 78 posti con partenza da Crotone alle 8 e ritorno da Roma alle 17.30. Trattandosi di un volo in regime di oneri di servizio, ci saranno agevolazioni per i residenti in Calabria, così come per i lavoratori che svolgono la loro attività a Crotone. Il costo del biglietto sarà di 45 euro, più Iva. Gratuite, informa la Sacal, saranno anche bevande calde o fredde e gli snack distribuiti a bordo dell'aeromobile.

«La base della compagnia Sky Alps su Crotone - ha detto l'amministratore unico della Sacal, Marco Franchini - potrà rappresentare un primo importante passo per la destagionalizzazione dello scalo. La possibilità di raggiungere l'intera provincia di Crotone e l'area della Sibaritide con collegamenti al mattino e alla sera con il più importante hub nazionale favorirà l'out going e l'incoming, oltre ad offrire l'opportunità, avendo un aereo basato, di effettuare ulteriori collegamenti destinati a produrre benefici diretti e indiretti su tutto il territorio».

Il volo di Sky Alps Crotone-Roma si aggiunge alle tratte già operative dalla città pitagorica verso Bologna, Bergamo e Treviso.