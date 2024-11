Dopo il ritardo di oltre otto ore della settimana scorsa, nuovi disagi per coloro che vogliono raggiungere la città dello Stretto con Blue Panorama. Volo per Reggio annullato e possibilità di arrivare allo scalo lametino in tarda serata

Ci deve essere una maledizione sul volo BV2121 della Blue Panorama che collega Milano Linate a Reggio Calabria. Solo una settimana addietro un ritardo monstre, con il velivolo atteso per le 19.30 giunto solo alle 3.24 del mattino successivo, con gravissimi disagi per i passeggeri e per quanti li attendevano all’aeroporto dello Stretto.

Oggi nuova disavventura per coloro che volevano raggiungere Reggio Calabria. La compagnia, infatti, ha comunicato ai passeggeri che il volo era stato di fatto annullato. Sul sito ufficiale dell’aeroporto www.reggiocalabriaaiport.it si legge “volo dirottato”, tanto per quello in partenza alle 15.15 da Reggio verso Milano, quanto per quello delle 19 in partenza dal capoluogo lombardo.

Per i malcapitati è stata offerta la soluzione alternativa. Quel “dirottato”, infatti, permette di raggiungere l’aeroporto di Lamezia Terme con un volo in partenza alle 20.10 da Milano. Peccato che lo scalo lametino disti oltre un’ora da Reggio Calabria e, probabilmente, non tutti potranno avere amici o parenti disponibili a spostarsi fino a lì.

Certo, sarebbe interessante comprendere le ragioni per le quali i problemi interessino sempre il medesimo volo domenicale. Forse Blu Panorama farebbe bene a chiarire le ragioni di questi continui disservizi.