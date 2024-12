VIDEO | Durante l’evento organizzato in occasione della 39ma Giornata Internazionale del volontariato è stato presentato il cartellone di appuntamenti solidali “Tutto un altro Natale”

Nella 39ma Giornata Internazionale del volontariato promossa dal 1985 dalle Nazioni Unite ed in coincidenza con il ventennale delle attività del Csv di Cosenza si è svolta al teatro Garden di Rende la terza edizione del premio Volontario dell'anno, concorso che il Centro organizza in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e con il patrocinio gratuito dell'amministrazione provinciale.

Cittadinanza attiva tra i giovani

Si tratta di una iniziativa rivolta a studenti e studentesse di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di diffondere tra i giovani la cultura della solidarietà e dell'azione spontanea di cittadinanza attiva. Per la categoria delle scuole secondarie di secondo grado il premio è andato ad Antonio Maria Lo Duca frequentante la classe quinta sezione G del Liceo Scorza di Cosenza, accompagnato dalla dirigente Rosanna Rizzo. A soli 17 anni è già impegnato nei ranghi della Croce Rossa Italiana. Si è affermato con il video Sono un volontario.

Gli altri premiati

Premiati inoltre per le scuole primarie Francesca Iannicelli della classe quinta del Comprensivo Vittorio Veneto di Castrovillari sul palco insieme al dirigente Vincenzo Chiaramonte, e per le secondarie di primo grado Elisa Lo Feudo della classe terza sezione D del Comprensivo Fausto Gullo del capoluogo bruzio, accompagnata dalla referente Giulia Cinnante. I vincitori si aggiudicano un buono acquisto da 300 euro mentre il trofeo rimane alla scuola per un anno, con l'auspicio che possa stimolare tra i ragazzi riflessioni sui temi del volontariato. Attribuite inoltre due menzioni speciali a Raisa Lucia Bruni, anche lei frequentante la classe terza sezione D del Comprensivo Fausto Gullo di Cosenza, ed a Nicole Cosentino della classe quinta B del Comprensivo di Montalto Uffugo, Taverna Scalo.

La prima presidente

Sessanta i lavori pervenuti valutati da una commissione presieduta da Katia Caloiero e composta inoltre dalla delegata dell'Ufficio Scolastico Filomena Golino e poi da Matilde Lanzino, Rosaria Morrone, Antonio Gallina, Giuseppe Muto, Dario Giannicola e Clorinda Scarpelli. Durante la serata condotta da Lory Biondi con Mario Tursi Prato e gli intermezzi musicali del chitarrista Roberto Longo, attribuito un riconoscimento anche ad Annamaria Bevilacqua Odoardi, primo presidente del Csv di Cosenza. Presentato inoltre il cartellone di spettacoli ed iniziative solidali del Csv Tutto un altro Natale. La manifestazione si è conclusa con la rappresentazione teatrale Piazza Tagliola a cura dell'Associazione Spaccamattuni, con testi di Ruggero Ciancio e la regia di Vincenzo Benincasa.