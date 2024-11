L’ex primo cittadino era stato già coinvolto in diverse operazioni tra cui “Nepetia” dalla quale fu assolto e “Omnia”. In questo caso la Corte d’Appello annullò con rinvio la condanna

Franco La Rupa, ex sindaco di Amantea ed ex consigliere regionale, arrestato questa mattina dai Carabinieri per voto di scambio insieme al consigliere comunale Marcello Socievole, è un personaggio noto in Calabria per i suoi trascorsi politici e giudiziari. Era già stato coinvolto – così come riporta l’Agi - in diverse operazioni, tra cui la "Nepetia", nel 2007, che lo vide però poi assolto dall'accusa di collusione con le cosche mafiose della zona. Poi fu la volta dell'operazione "Omnia", in cui La Rupa fu accusato di aver consegnato al boss di Cassano allo Ionio (Cs), Antonio Forastefano, la somma di 15.000 euro in cambio di un pacchetto di voti che sarebbero stati fondamentali per la sua elezione a consigliere regionale nel 2005. La Rupa venne condannato a 5 anni, in primo grado. La Corte d'Appello di Catanzaro lo condannò poi ad una pena di 4 anni, ma la Cassazione ha poi annullato, con rinvio, la condanna.



Marcello Socievole, l'altro arrestato, consigliere comunale di maggioranza, è invece un imprenditore attivo nel campo degli arredamenti, molto noto nella zona. Già consigliere comunale nelle passate legislature, è anche il presidente della locale squadra di calcio.