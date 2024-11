Per la Corte d'Appello di Roma il fatto non costituisce reato

La Corte d'Appello di Roma ha assolto Luigi De Magistris, che resterà sindaco di Napoli. La Corte ha stabilito che né De Magistris né Genchi hanno compiuto reati, I due erano finiti sotto accusa per la conduzione delle indagini nell'ambito dell'inchiesta Why not, durante la quale intercettarono le utenze di vari parlamentari, L'acquisizione di quei tabulati, per la Corte, è avvenuta secondo le regole. Accolta quindi la tesi difensiva di De Magistris e Genchi, che hanno sempre ribadito di aver intercettato i parlamentari casualmente, intercettando utenze non a loro intestate.

Le richieste della Procura - L'ex pm di Catanzaro, attuale sindaco di Napoli, Luigi De Magistris e il suo consulente informatico Giocchino Genchi, sono stati condannati in primo grato a un anno e tre mesi di reclusione, perchè avrebbero acquisito illegittimamente i tabulati telefonici di alcuni parlamentari durante l'inchiesta Why not. Il sostituto procuratore ha chiesto l'assoluzione di Genchi e De Magistris in relazione alle telefonate di Giuseppe Pisano e Giancarlo Pittelli. Lo stesso ha sollecitato invece la prescrizione per i casi che riguardano Sandro Gozi, Romano Prodi, Clemente Mastella, Antonio Gentile, Domenico Minniti e Francesco Rutelli. (AGI)