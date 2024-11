Disposti dalla polizia municipale i presidi informativi ai varchi

La proroga del regime transitorio-sperimentale delle Ztl di Cosenza sta per terminare. Come si ricorderà, dopo l’entrata in vigore, lo scorso 26 novembre, dei varchi di ingresso controllati verso l’isola pedonale, i sistemi automatizzati avevano registrato circa sessantamila infrazioni. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di congelare l’emissione delle sanzioni fino al prossimo 31 marzo, per consentire agli automobilisti di prendere dimestichezza con le nuove regole. Adesso che il termine incombe, la polizia municipale, come stabilito dalla commissione trasporti, sta presidiando i varchi negli orari in cui è vietato il traffico veicolare. Il transito è interdetto dal lunedì al venerdì dopo le ore 18, il sabato dopo le ore 14 e la domenica per tutta la giornata.