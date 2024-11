Ufficializzata la proroga del regime transitorio-sperimentale dei varchi di via Conforti

Termina la telenovela delle Ztl di Cosenza e dei pannelli luminosi dei varchi di ingresso verso l'isola pedonale. Come preannunciato dalla nostra testata, con un apposito atto di indirizzo, la Giunta di Palazzo dei Bruzi presieduta dal sindaco Mario Occhiuto ha deliberato una proroga fino al 31 marzo 2018 del regime transitorio-sperimentale dei varchi automatizzati di ZTL di via Conforti, conosciuta anche con la denominazione originaria di Via Isonzo, nel tratto compreso tra piazza Mancini e via Montesanto, e di via Piave, nel tratto compreso tra via Trento e piazza Mancini.

Gli automobilisti tirano un sospiro di sollievo

Pertanto, tutti coloro che hanno infranto il divieto di transito possono tirare un sospiro di sollievo: per adesso non ci saranno multe. Ma dopo la scadenza del 31 marzo sarà tolleranza zero, quindi guai a sgarrare. Attenzione però, perché la proroga riguarda solo Via Conforti (Via Isonzo) e Via Piave, mentre restano attivi gli altri varchi in cui vige il divieto di transito permanente.

I vigili presidieranno i varchi di ingresso

L’Amministrazione comunale, attraverso il dirigente della Polizia municipale Giovanni De Rose, attiverà il presidio di tali varchi con vigili incaricati di informare al meglio gli automobilisti di passaggio sulla presenza degli accessi controllati in determinate ore e giorni della settimana.

Parking Card prorogate fino al 31 marzo

Prorogato al 31 marzo prossimo anche il termine per il rilascio delle nuove parking card. La modulistica, scaricabile dal sito internet del comune, può essere ritirata all’Urp di Piazza dei Bruzi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Nei pomeriggi di lunedì e giovedì il ritiro sarà possibile anche dalle 16,00 alle 18,00. Le parking card ed i permessi rilasciati nel 2017 saranno comunque validi fino al 31 marzo 2018.