Fermata a Zungri, in provincia di Vibo Valentia, una cittadina di origine rumena, accusata di maltrattamenti e sequestro di persona

Zungri (VV) – I Carabinieri della compagnia di Zungri sono intervenuti nell’abitazione della 49enne in seguito alla segnalazione di un cittadino del luogo. La donna da tempo aveva segregato in casa la figlia maggiorenne, costretta a subire anche vari maltrattamenti. La giovane era chiusa nella sua stanza a chiave, senza possibilità di uscire. E con evidenti segni di percosse, con tumefazioni al volto e alla testa.



Urla di gioia per lei alla vista dei Carabinieri, a cui ha subito denunciato i maltrattamenti subiti dalla madre, che le permetteva di uscire solo se accompagnata da lei. La donna, L.R, è stata fermata per maltrattamenti in famiglia, e per sequestro di persona.