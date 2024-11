Come per Pasqua e Pasquetta, il ministero della Cultura ha voluto rendere fruibili a cittadini e turisti gallerie, musei, aree e parchi archeologici

Dopo Pasqua e Pasquetta, anche per la festa della Liberazione – il 25 aprile – resteranno aperti i principali musei, aree archeologiche e monumenti statali, rispettando il normale piano orario e tariffario. Si tratta di oltre 330 siti in tutta Italia, che cittadini e turisti potranno visitare in occasione della ricorrenza di questa festa nazionale. Tra questi, anche il Museo archeologico di Vibo Valentia e diversi altri luoghi di cultura in tutta la Calabria. Di seguito l’elenco completo.

I musei aperti il 25 aprile in Calabria

Catanzaro:

Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico di Scolacium – Borgia. Orario: 9 – 18.45

Cosenza:

Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide – Cassano all’Ionio. Orario: 9 – 19.30

Parco Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio. Orario: 10 – 16

Galleria Nazionale di Cosenza. Orario: 10 – 18.30

Crotone:

Museo Archeologico Nazionale di Crotone. Orario: 9 – 20

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna. Orario: 9 – 13

Le Castella. Orario: 8.30 – 13.30

Reggio Calabria:

Museo e Parco Archeologico Nazionale – Locri. Orario: 9 – 20

Museo e Area Archeologica dell’antica Kaulon – Monasterace. Orario: 9 – un’ora prima del tramonto

La Cattolica – Stilo. Orario: 14 – 20

Museo Archeologico Nazionale- Reggio Calabria. Orario: 9 – 20

Vibo Valentia: