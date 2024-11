VIDEO | Il primo gennaio alle 13 andrà in onda un video originale che vede come protagonista il fenomeno del pianoforte di Mileto che attraverso le note di Chopin intende lanciare un messaggio di speranza condiviso dal Rotary club Ipponion di Vibo Valentia

È un musicista raffinato, un fenomeno del pianoforte di fama internazionale. È Roberto Giordano, giovane maestro di Mileto, nel vibonese, che attraverso un’originale idea che unisce musica e immagini ha deciso di lanciare un messaggio di speranza per il nuovo anno, in un momento particolarmente delicato, segnato dalla pandemia, che ha fortemente penalizzato anche il mondo della musica e dell’arte on genere.

Appuntamento su LaC Tv

Si tratta di un video che sarà trasmesso integralmente il primo gennaio alle ore 13.00 su LaC Tv canale 19, per la prima volta in Italia, in cui Giordano, solo, con il suo pianoforte, in un teatro abbandonato e decadente in Belgio, esegue una delle pagine più belle e conosciute di Chopin, la ballata in sol minore, opera 23.

La forza della musica

«La volontà era quella di trasmettere il grande impatto emotivo di questa ballata che molti ricorderanno nel film “Il pianista” di Roman Polansky - spiega il musicista -, in un momento e soprattutto in un luogo estremamente decadente, proprio per dimostrare che le musica, anche se non c’è una sala e il pubblico, anche se c’è un disagio economico e sociale, attraversa il tempo e la storia e rimane sempre un’arte nascente».

L'impegno del Rotary Club Hipponion Vibo Valentia

Un’iniziativa sostenuta dal Rotary Club Hipponion Vibo Valentia presieduto da Maria Giovanna Irene Fusca, che si inserisce in una serie di interventi volti a valorizzare le eccellenze del territorio e che fa leva sulle energie sane per guardare ad un nuovo domani. «Vogliamo dare un messaggio di speranza e allora quale strumento migliore del linguaggio universale della musica per dare conforto, serenità e coraggio a tutti noi per un “futuro presente”, più che per un domani, che speriamo sia più prossimo possibile. La musica può aiutarci a stringerci tutti in un abbraccio, per ora solo virtuale ma speriamo presto effettivo, reale».

Prima assoluta in Italia

«È una prima che mi riempie di orgoglio perché il video è stato realizzato nel 2019 ed è stato venduto alla piattaforma Stingray Classica che lo sta trasmettendo proprio in questi giorni in Asia e in Canada - spiega il pianista Giordano -. Quindi sta facendo un po’ il giro del mondo ma non è stato acquistato in Italia perché la piattaforma non ha dei partner nel nostro Paese quindi il fatto che sia LaC Tv ad acquisirlo e a trasmetterlo per la prima volta qui in Italia e soprattutto in Calabria mi riempie di orgoglio e mi fa un enorme piacere».

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’emittente LaC - conclude la presidente Fusca - nella persona del suo presidente Domenico Maduli, del direttore Pasquale Motta e di tutta la redazione perché consentite la realizzazione di questo intendimento forte che ci permette di valorizzare le eccellenze presenti sul territorio».