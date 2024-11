Circa 70 atleti disputeranno, lunedì, 12 febbraio, la VI coppa Carnevale di tennistavolo nel capoluogo del Pollino

Il Carnevale di Castrovillari è anche sport. E’ giunta infatti alla VI edizione la “Coppa Carnevale di Tennis Tavolo”,inserita nella 60esima edizione. Un plauso per l’ottima organizzazione a Giuseppe De Gaio, consigliere regionale Fitet Calabria e presidente dell' Asd Tennis Tavolo Castrovillari, per l’impegno profuso nella manifestazione e per i lusinghieri risultati raggiunti in campo nazionale dalla sua associazione sportiva. La Coppa Carnevale è un momento sportivo ormai diventato appuntamento fisso della grande festa carnascialesca. Un evento come sempre che porta a Castrovillari atleti provenienti da tutt’Italia . E saranno 70 gli atleti che disputeranno, lunedì prossimo, 12 febbraio, la VI Coppa Carvevale di tennistavolo nel capoluogo del Pollino: le gare inizieranno alle ore 15 presso la palestra del Villaggio Scolastico della scuola Primo Circolo Didattiico statale di Castrovillari. Presenti società di Cosenza, Spezzano Albanese, Luzzi, Vibo Valentia, atleti di tutta Italia e naturalmente, Castrovillari. I tornei saranno : Assoluto, Under 18 , Veterani, Promozionale e Paralimpico. L’appuntamento è per il 12 Febbraio presso la Palestra del Villaggio Scolastico 1° Circolo Piazza Indipendenza Castrovillari con inizio alle ore 15,30.

E ancora sport con il IX Torneo di Calcio “Coppa Carnevale” (categoria allievi ed juniores) a cura dell’A.S.D. Real Castrovillari , che si terrà lunedì 12 febbraio con inizio alle ore 15.00 c/o il Polisportivo Comunale I° Maggio-Stadio Comunale “ Mimmo Rende”. Apertura impianto ore 14.30 inizio gare 15.30 GARE IN PROGRAMMA (tutte al meglio dei 3 set su 5) ISCRIZIONI entro giovedì 08 febbraio Singolo maschile Assoluto Singolo maschile Veterani Singolo maschile Under 18 Singolo promozionale.

Al Torneo di Singolo Assoluto Maschile si possono iscrivere i tesserati alla FITET per l’anno agonistico 2017/2018, di qualsiasi età, nazionalità e classifica. Al Torneo Veterani si possono iscrivere tutti i tesserati alla FITET per l’anno agonistico 2017/2018, che siano appartenenti ad una qualsiasi delle categorie Veterani. Al Torneo “Under 18” si possono iscrivere tutti i tesserati alla FITET per l’anno agonistico 2017/2018 che siano appartenenti al settore Juniores o inferiore. Al singolo Promozionale si possono iscrivere tutti tranne i tesserati Fitet agonisti.