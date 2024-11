L’evento si svolgerà al seminario San Pio X. Presente il segretario della Congregazione per il clero Patron Wong

Con la relazione del Segretario della Congregazione per il clero, monsignor Jorge Carlos Patron Wong, sarà celebrata, giovedì 21 giugno, la Giornata sacerdotale regionale del clero calabrese. La Giornata, che rappresenta il principale momento di incontro e di confronto per la Chiesa calabrese, si svolgerà al Seminario San Pio X a Catanzaro.



Dopo l'accoglienza, prevista per le ore 9,30 di giovedì, ci sarà la meditazione dell'arcivescovo Patron Wong sul tema "La formazione permanente del clero". Wong, arcivescovo messicano di 60 anni, è stato nominato il 21 settembre 2013 da Papa Francesco segretario della Congregazione per il clero con delega per i seminari.





Alla Giornata regionale del clero è prevista la partecipazione dei vescovi calabresi, guidati dal presidente della Conferenza episcopale calabra, monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita della diocesi di Catanzaro-Squillace, e di molti sacerdoti e diaconi provenienti da tutta la Calabria. La celebrazione della Giornata regionale del clero era stata annunciata nell'ultima riunione della Cec che si è svolta a metà marzo.