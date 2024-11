Torna “La Primavera del cinema Italiano – Premio Federico II” con la sua decima edizione piena di novità e il meglio del cinema nazionale e internazionale. Il festival si svolgerà a Cosenza dal 15 al 23 settembre. Oltre 20 proiezioni, la visione di cinque pellicole italiane di altrettanti grandi registi che quest’anno hanno ottenuto la nomination “miglior film” all’ultima edizione del premio “David di Donatello”, una sezione dedicata ai cortometraggi promossa dalla Federazione italiana Cinema d’Essai (Fice), una giornata dedicata al cinema ritrovato, tanti gli ospiti previsti, diversi tra loro ma tutti accomunati dall’amore per la cinematografia.

La locandina

Saranno nove giorni ricchi di appuntamenti e Cosenza sarà lo scenario di una kermesse che si distingue per la sua originalità nel campo nazionale e il suo logo inconfondibile, le scarpette da tennis. Matteo Garrone, Enrico Brignano, Massimo Cantini Parrini, Barbara Ronchi, Riccardo Milani, Giorgio Verdelli, Marta Donzelli, Gregorio Paonessa, Tiziana Zampieri: sono questi alcuni degli attori, registi e produttori che calcheranno il red carpet de “La Primavera del cinema italiano”. A ideare la manifestazione, sostenuta dalla Calabria Film Commission nell’ambito del progetto “Bella come il Cinema”, Giuseppe Citrigno, presidente Anec Calabria, e il direttore artistico Massimo Galimberti.

Ad affiancare il direttore un comitato artistico d’eccezione: lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il regista Mimmo Calopresti, i giornalisti e critici cinematografici Enrico Magrelli e Boris Sollazzo. Il presidente del Comitato sarà il direttore del nuovo Centro sperimentale delle Arti Mediterranee (CeSAM), Marcello Foti, già direttore generale del Centro sperimentale di Cinematografia di Roma.

Il programma

Si parte venerdì 15 settembre con le proiezioni dei film “Rapito”, “Le Otto Montagne”, “La Stranezza”, che si terranno al Cinema Citrigno e al Cinema San Nicola.

Sabato 16 settembre arriverà il più grande costumista italiano, Massimo Cantini Parrini, l’unico ad aver vinto cinque David di Donatello, tre dei quali consecutivi. Ha firmato i costumi per più di 80 produzioni cinematografiche, teatrali ed importanti mostre e manifestazioni. Parrini terrà una masterclass a Cosenza, nella sede di “Moema Academy”, a partire dalle ore 17.00, dal titolo “Il costume di scena nel cinema”. Alle 20.00 incontrerà il pubblico al Cinema San Nicola insieme a Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, produttori cinematografici del film “Chiara”, che verrà proiettato nel corso della serata.

Domenica 17 settembre, evento speciale con la dirompente comicità di Enrico Brignano. Arriverà a Cosenza in veste di attore per presentare il suo ultimo film “Una commedia pericolosa”, insieme alla produttrice Tiziana Zampieri. Appuntamento alle ore 20 al Cinema Citrigno.

Lunedì 18 settembre, alle ore 20, al Cinema San Nicola, alla proiezione del film “Rapito” sarà presente l’attrice Barbara Ronchi, vincitrice del premio Nastro d’Argento 2023 come migliore attrice protagonista del suo ultimo film diretto da Marco Bellocchio, nonché vincitrice del David di Donatello 2023 come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione in “Settembre” (regia Giulia Steigerwalt).

Ci sarà spazio anche per una grande anteprima di respiro internazionale. Il Festival ospiterà la prima del film “Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile”, su gentile concessione di Eagle Pictures e Sony Pictures. Film ispirato all’omonima serie di videogiochi per PlayStation, diretto da Neill Blomkamp e con un cast che include Orlando Bloom. L’anteprima si terrà martedì 19 settembre, alle ore 20, al Cinema Citrigno. La giornata di martedì, invece, sarà dedicata al “Cinema Ritrovato”, promossa dalla Cineteca di Bologna e dall’Università della Calabria, in collaborazione con l’associazione “Cineforum Falso Movimento”.

Il direttore artistico del Festival, Massimo Galimberti, mercoledì 20 settembre farà gli onori di casa e accoglierà due grandi registi e sceneggiatori: Riccardo Milani e Matteo Garrone. Dopo le proiezioni dei due capolavori, “Nel nostro cielo un rombo di tuono – Gigi Riva” e “Io Capitano”, incontreranno il pubblico in sala. A intervistarli il giornalista Alessandro Russo e il critico cinematografico Enrico Magrelli.

In programma, giovedì 21 settembre, al Cinema Citrigno la visione di due pellicole del regista Giorgio Verdelli. Alle 18.00 la proiezione del docufilm “Pino Daniele – Il tempo resterà” e alle 20.00 il film “Enzo Jannacci, Vengo anch’io”, presentato in anteprima alla Mostra internazionale del cinema di Venezia. In sala sarà presente il regista e produttore di documentari e programmi musicali, Giorgio Verdelli, intervistato dal giornalista Massimo Proietto.

Quella di venerdì 22 settembre sarà una giornata dedicata interamente ai cortometraggi, con la visione dei sette corti selezionati dalla Fice (Federazione italiana cinema d’essai). A raccontare la loro esperienza anche i registi calabresi Alessandro Grande e Aldo Iualiano. La sera invece spazio allo sport: alle 20.30, al Cinema Citrigno, la proiezione del docufilm “Paolo Rossi. L’uomo. Il campione. La leggenda”, di Michela Scolari. Sarà presente Federica Cappelletti, moglie del compianto Paolo Rossi, neopresidente della Serie A di calcio femminile, e il vicedirettore di Rai Sport, Marco Lollobrigida.

Durante i nove giorni del festival ci sarà spazio anche per laboratori, workshop e seminari.